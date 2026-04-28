В отелях Нижнего Новгорода почти не осталось мест на майские праздники

В большинстве гостиниц предлагается лишь один-два номера, стоимость которых варьируется от 24 до 38 тысяч рублей.

В преддверии майских праздников Нижний Новгород ожидает наплыв туристов. Большинство популярных гостиниц уже полностью забронированы, а оставшиеся номера могут обойтись недешево, сообщили в NN.RU.

Ценителям комфорта высокого класса придется смириться с тем, что места в пятизвездочных отелях как на первые, так и на вторые майские праздники практически отсутствуют. В отелях осталось 1−3 номера, а стоимость достигает 56 ты. рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в четырехзвездочных гостиницах: свободных номеров крайне мало.

В большинстве гостиниц предлагается лишь один-два номера, стоимость которых варьируется от 24 до 38 тысяч рублей. В некоторых случаях единственной доступной опцией остается люкс, цены на который достигают 70−95 тысяч рублей за две ночи.

Альтернативой может стать аренда апартаментов. По данным онлайн-агрегаторов, в Нижнем Новгороде доступны около 400 квартир посуточно. Самые доступные варианты расположены на окраинах города и начинаются от 5 тысяч рублей.

Стоимость проживания возрастает в зависимости от близости к центру города. Средняя цена за двухкомнатную квартиру составит 18−20 тысяч рублей за две ночи. Тем же, кто предпочтет остановиться в историческом центре, придется заплатить от 35 до 60 тысяч рублей.

Ранее инвестору отказали в строительстве гостиницы на Казанском шоссе в Нижнем.