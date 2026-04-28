Более 1400 жителей Костромской области обучились цифровой грамотности

Обучение цифровой грамотности за первый квартал 2026 года прошли свыше 1400 жителей Костромской области. Такая работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В Костроме навыки работы в цифровом пространстве получили 450 человек. Высокий интерес к занятиям проявляют также жители Галича, Чухломы, Красносельского, Павинского, Островского, Вохомского, Межевского, Мантуровского и Пыщугского округов. Обучение проводится как в офисах МФЦ, так и в выездном формате на базе учреждений социального обслуживания, библиотек, центров занятости и других административных учреждений.
Кроме того, для увеличения количества пользователей, использующих цифровые возможности для получения услуг в электронном виде, в МФЦ созданы секторы пользовательского сопровождения с зонами самообслуживания. Там можно воспользоваться компьютером, а также получить консультацию специалиста центра.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.