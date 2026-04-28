Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольские художники поделятся «Энергией созидания»

В музее изобразительных искусств откроется выставка местных мастеров.

Источник: Хабаровский край сегодня

30 апреля в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре откроется выставка «Энергия созидания». В экспозиции — работы членов Творческого союза художников России из Города юности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 2023 году художники Хабаровского регионального отделения ТСХР впервые провели в Комсомольске-на-Амуре совместную выставку. Теперь комсомольские художники возвращаются с новым проектом, еще более масштабным и вдохновляющим.

Посетителей ждет разнообразие стилей и техник: от классических живописных полотен и фотографий до необычных инсталляций и предметов декоративно‑прикладного искусства. Здесь найдут что‑то свое и ценители традиций, и любители экспериментов.

Около 40 работ представят Анна Ёрш, Дмитрий Душкин, Надежда и Данил Логиновы, Дмитрий Чемерис и другие местные авторы.

— Выставка не случайно называется «Энергия созидания». Как авторы заряжаются весной и солнцем, так и наш посетитель, мы надеемся, напитается этой энергией, — отметила куратор выставки Дарья Баландина.