Комсомольские художники поделятся «Энергией созидания»

30 апреля в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре откроется выставка «Энергия созидания». В экспозиции — работы членов Творческого союза художников России из Города юности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2023 году художники Хабаровского регионального отделения ТСХР впервые провели в Комсомольске-на-Амуре совместную выставку. Теперь комсомольские художники возвращаются с новым проектом, еще более масштабным и вдохновляющим.
Посетителей ждет разнообразие стилей и техник: от классических живописных полотен и фотографий до необычных инсталляций и предметов декоративно‑прикладного искусства. Здесь найдут что‑то свое и ценители традиций, и любители экспериментов.
Около 40 работ представят Анна Ёрш, Дмитрий Душкин, Надежда и Данил Логиновы, Дмитрий Чемерис и другие местные авторы.
— Выставка не случайно называется «Энергия созидания». Как авторы заряжаются весной и солнцем, так и наш посетитель, мы надеемся, напитается этой энергией, — отметила куратор выставки Дарья Баландина.