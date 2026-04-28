Милютинский парк в Крыму получил две награды на Всероссийской парковой премии

Милютинский парк в Алупке получил сразу две награды на III Всероссийской парковой премии. По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, на церемонии в Москве были отмечены лучшие проекты со всей страны.
«Милютинский парк в Алупке взял главную награду в номинации “Ландшафтный парк”, а также победил в еще одной номинации — как “Премьера года”», — сообщила Павленко.
Глава администрации Ялты отметила, что работы по развитию парка не прекращаются. В настоящее время разрабатывается концепция второй очереди реконструкции, и параллельно ведутся обсуждения предстоящих изменений с горожанами. Жители города уже высказали свои пожелания относительно обустройства парковки, создания спортивного газона в центральной части парка, строительства пруда и организации зоны для выгула собак.