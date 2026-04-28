В Хабаровском крае спрогнозировали 55 тысяч тонн лососей в путину 2026

В Хабаровском крае в ходе лососёвой путины 2026 года ожидается вылов около 55 тысяч тонн тихоокеанских лососей, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.
В структуре прогноза — 27,7 тысячи тонн горбуши и около 26 тысяч тонн кеты. По оценкам специалистов, регион занимает второе место на Дальнем Востоке по объёмам добычи после Камчатского края.
Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в 2026 году составляет порядка 227 тысяч тонн. Эти данные были представлены на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое прошло во Владивостоке под руководством главы Росрыболовства Ивана Шестакова.
Участники обсудили организацию путины, регулирование промысла тихоокеанских лососей и предложения по изменению правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Отдельно поднимался вопрос восстановления промысла сайры.
Также на совете озвучили оперативную промысловую обстановку. В частности, завершён промысел минтая сезона «А» в Охотском море, освоение краевой квоты превысило 114,8 тысячи тонн. Завершена и охотоморская сельдевая путина с выловом 33,6 тысячи тонн.
По данным отрасли, общий вылов на Дальнем Востоке составил 197,3 тысячи тонн, что на 4,4% выше уровня прошлого года.