Прокуратура выявила завышение платы за жильё в ЕАО

По результатам проверки установлено, что управляющие организации с июля 2025 года применяли для расчёта платы индекс роста коммунальных услуг в размере 11,0%, установленный для Еврейской автономной области, вместо положенного индекса инфляции (9,5%). Изменение тарифа произошло без согласования с собственниками помещений в многоквартирных домах.