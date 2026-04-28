Прокуратура выявила завышение платы за жильё в ЕАО

Прокуратура Смидовичского района обнаружила факты неправомерного повышения платы за содержание жилых помещений в ряде населённых пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Смидовичского района обнаружила факты неправомерного повышения платы за содержание жилых помещений в ряде населённых пунктов. Нарушения выявлены в посёлках Николаевка, Волочаевка 2, Приамурский, а также в сёлах Камышовка и Партизанское, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По результатам проверки установлено, что управляющие организации с июля 2025 года применяли для расчёта платы индекс роста коммунальных услуг в размере 11,0%, установленный для Еврейской автономной области, вместо положенного индекса инфляции (9,5%). Изменение тарифа произошло без согласования с собственниками помещений в многоквартирных домах.

В адрес руководителей управляющих организаций прокурором внесены представления с требованием провести перерасчёт для граждан. Прокуратура контролирует исполнение требований и устранение выявленных нарушений.

