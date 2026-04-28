Участниками хакатона «Кубанской школы инноваторов» станут 324 человека

Заявки на участие в хакатоне «Кубанской школы инноваторов» подали 324 человека. Мероприятие пройдет в Краснодарском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте молодежной политики региона.
Участникам необходимо будет разработать концепции, способные вовлечь молодежь в инновационную деятельность. Речь идет о сервисах, платформах и приложениях, которые помогут ориентироваться в существующих возможностях, находить команды и запускать собственные проекты. После заочного отбора с 14 по 18 мая в онлайн-формате будет организован образовательный блок. В программу включены занятия по инновационной деятельности, проектированию, маркетингу и вопросам патентования.
Финальный этап пройдет 21 мая в арт-резиденции Дом книги. В ходе него участники доработают свои проекты и представят их экспертному сообществу. При оценке будут учитываться проработка идеи, технологичность, бизнес-логика и качество презентации.
«Сегодня в регионе сформирована широкая инфраструктура поддержки молодежи в сфере инноваций. При этом важной задачей остается сделать эти возможности понятными и доступными для каждого. Хакатон как раз направлен на то, чтобы сами молодые люди предложили решения, которые помогут вовлечь их сверстников в технологическую повестку», — отметил руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.