Финалисты кибертурнира «Диктант Победы» встретились в Москве

Финал первого киберспортивного турнира по игре «Мир Танков» в рамках просветительской акции «Диктант Победы» прошёл в Музее Победы. Победителем соревнования, организованного в ходе одноимённой международной просветительской акции, стал Максим Быков из Пермского края. Второе и третье место заняли Александр Павлов из Твери и Даниил Урсегов из Удмуртской республики соответственно.
Организаторами кибертурнира выступили «Ростелеком», партия «Единая России», Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд «Сколково». Для подготовки к «Диктанту Победы» на цифровой образовательной платформе «Ростелеком Лицей» был создан специальный раздел с верифицированной ведущими историками информацией о событиях Великой Отечественной войны.
В отборочных соревнованиях, которые проходили с 16 марта по 5 апреля 2026 года, приняли участие более 65 тыс. человек из России и Белоруссии. На протяжении трёх недель они провели тысячи боев в режиме «Стальной охотник».
По итогам первого этапа в финал вышли 14 участников, среди которых двое подростков — 14-летний Роман Завадский из Омска и 15-летний Никита Захаров из Чебоксар. В числе сильнейших также оказались жители Волгограда, Кирова, Кемерова, Свердловской области, Ставрополя, Твери, Ульяновска и белорусского города Могилев.
Финалисты прибыли в Москву, чтобы не только сразиться в решающей битве, но и присоединиться к акции «Диктант Победы». 24 апреля 2026 года участники кибертурнира проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны, написав тестирование на центральной площадке акции, в Музее Победы.
Участники финала получили призы от партнёров, включая игровое золото «Мира танков» и промокоды от платформы «Игры Ростелеком». А призеры кибертурнира «Диктант Победы» получили возможность посетить Парад Победы на Красной площади в Москве в следующем году.
«Геймификация — один из важных трендов, который через игровые практики вовлекает людей в решение тех или иных задач. Впервые мы внедрили геймификацию в просветительскую акцию “Диктант Победы” и полученные результаты впечатляют. Кибертурнир совместил современные технологии и бережное отношение к истории. Это яркий пример того, как киберспорт становится эффективным инструментом привлечения молодёжи к изучению важных страниц нашей истории, сохранению исторической памяти в разных поколениях», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
По словам руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатора федерального партийного проекта «Историческая память» Александра Сидякина, это был смелый эксперимент.
«Очень рад, что наша идея с кибертурниром, посвященным “Диктанту Победы”, осуществилась! Думаю, что таким нестандартным форматом мы привлекли к участию в акции ещё больше людей, в том числе и нашу не самую целевую аудиторию. Это был смелый эксперимент, считаю, что он оказался успешным», — подчеркнул он.
Как отметил Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков», турнир «Диктант Победы» стал одним из крупнейших проведённых киберспортивных мероприятий.
«В ближайшее время мы предложим ещё больше интересного тем, кто любит историю и игры одновременно. В нашей игре уже появилась уникальная карта “Битва за Москву”. В следующем обновлении, приуроченном ко Дню Победы, мы добавим Красную площадь и легендарную “Катюшу”, а наши историки подготовили Музей танков, который расскажет игрокам о технике Великой Отечественной Войны». — рассказал эксперт.
По мнению Гюльнары Агамовой, руководителя Агентства креативных индустрий, видеоигры давно перестали быть исключительно развлечением.
«Сегодня это полноценный образовательный инструмент, который объединяет поколения и позволяет в интерактивном формате изучать историю нашей страны. В марте Московский кластер видеоигр и анимации принял в своих стенах специальный турнир, в котором участвовали учителя истории, блогеры, историки и общественные деятели. Мы рады быть частью этой акции и благодарим наших партнёров из “Ростелекома”, “Единой России”, Российского военно-исторического общества, студии “Леста” и фонда “Сколково” за совместную работу над этим проектом», — отметила она.
«Кибертурнир, проведённый в рамках патриотической акции “Диктант Победы”, успешно завершён. Фонд “Сколково” поддерживает подобные форматы, поскольку они органично соединяют современную игровую культуру с уважением к исторической памяти. По итогам соревнования победители были отмечены не только символическими призами, но и инновационными разработками резидентов Сколково. Благодарим всех участников за проявленный интерес и поздравляем победителей», — добавил заместитель председателя правления по маркетингу и корпоративным коммуникациям Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Андрей Шкеть.
