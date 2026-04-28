Двоечники смогут бесплатно поступать в колледжи

Девятиклассники, которые получили неуд на Государственной итоговой аттестации (ГИА) имеют право бесплатно поступить в колледж, а после получения там корочки о подтверждении квалификации пересдать проваленный экзамен. Об этом пишет «Парламентская газета», ссылаясь на проект совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.
По данным Росстата, в 2025 году около двух процентов учеников девятых классов не получили аттестат об основном общем образовании. Ведомства решили изменить подход к приёму в колледжи, чтобы ребята не теряли год, потому что с плохим аттестатом они всё равно сталкиваются с серьёзными ограничениями при официальном устройстве на работу.
«Это шанс для детей, которые по разным причинам не сдали ГИА. Их немного, но они есть. Изменение системы нужно для того, чтобы у них в руках была рабочая профессия, которая даст им какой-то старт в будущее, уверенность. К тому же они всё-таки остаются прикреплёнными к образовательной организации, где не сдали экзамен. И там же после получения профессионального образования будут сдавать его ещё раз», — считает член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.
Летние каникулы в 2026 году в российских школах продлятся с 27 мая по 31 августа. При этом учебные заведения имеют право корректировать этот график.