«Надеется переиграть»: Собчак спрогнозировала итоги эфира Бони и Соловьева

Журналистка Ксения Собчак во вторник, 28 апреля, поделилась своими мыслями касаемо совместного прямого эфира блогера Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева.
По мнению Собчак, Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку из-за того, что Боня придала широкой огласке его поведение на федеральном ТВ.
— Думаю, будет много «вы красивая женщина» и «я не хотел вас обидеть», и попытка по существу обращения показать свое «знание тем» коров и Дагестана. На этом поле он и надеется переиграть. Поэтому почти уверена — вы зря ждете битвы, будет все мягко, хи-хи-ха, — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Дебаты Бони и Соловьева пройдут утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
Соловьев ответил на обращение Бони и во время съемок программы «Вечер» обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Позже Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева из-за его слов в адрес Бони.