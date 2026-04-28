Стартует четвертый сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений»

Главные правила конкурса останутся без изменений: путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники. Исключение: с помощью техники можно добраться до точки старта маршрута. Продолжительность фильма не должна превышать 8 минут, а участник обязательно должен присутствовать в кадре. Кроме того, путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2024 года и не позднее 15 января 2027 года. Также стоит помнить об уведомлении МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья. Принять участие в конкурсе могут не только взрослые, но и дети с 10 лет (под руководством взрослых).