Стартует четвертый сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений»

1 мая 2026 года стартует IV сезон конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» (6+) с увеличенным призовым фондом и новой номинацией. К четырём основным категориям (пешей, водной, зимней и арктической) добавилась «Тропы Победы». Общий призовой фонд теперь составляет 11,1 млн рублей. Награды за третье место и победу в специальных номинациях выросли вдвое до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Уважаемые участники конкурса “Дальний Восток — Земля приключений”, прежде всего, я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу прекрасную страну — Россию. Добрых вам путей, всего вам хорошего и успехов в следующем конкурсе!» — дал старт четвертому сезону инициатор конкурса — заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Главные правила конкурса останутся без изменений: путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники. Исключение: с помощью техники можно добраться до точки старта маршрута. Продолжительность фильма не должна превышать 8 минут, а участник обязательно должен присутствовать в кадре. Кроме того, путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2024 года и не позднее 15 января 2027 года. Также стоит помнить об уведомлении МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья. Принять участие в конкурсе могут не только взрослые, но и дети с 10 лет (под руководством взрослых).
Прием заявок продлится на сайте путешественникдв.рф с 1 мая 2026 года по 15 января 2027 года. Затем, до 28 февраля члены жюри оценят поступившие видеоработы. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 31 марта 2027-го.
Напомним, по итогам третьего сезона на суд жюри поступило 859 фильмов участников, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Среди победителей были и хабаровские путешественники. К примеру, Дмитрий Нищимных из Хабаровского края с фильмом «Жом-Болок» о 13-дневном сплаве по рекам Бурятии стал финалистом номинации «Водное путешествие». А Надежда и Павел Кузнецовы из Хабаровска победили в специальной номинации «Лучшее детское путешествие» с фильмом «Карма Нимакана».