Водитель скрывался от ГИБДД в Волгограде и получил 5 суток ареста

В Волгограде водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, отправили под административный арест. Красноармейский районный суд города вынес решение по делу нарушителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Инцидент произошел 18 апреля 2026 года на улице Копецкого в Красноармейском районе. Артем Е., находясь за рулем автомобиля, отказался выполнять законные требования сотрудников ГИБДД остановиться. Вместо этого он попытался скрыться от патруля и активно препятствовал составлению административного протокола.
Полицейские составили в отношении Артема Е. административный материал. На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве наказания суд назначил ему административный арест сроком на 5 суток.