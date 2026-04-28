Истина в «ключе»

По словам Андрея Смурыгина, первый квартал 2026 года показал, что Банк России идет по пути осторожного снижения ключевой ставки: с 16% в январе до 15% в марте. Если снижение продолжится, то с каждым кварталом можно будет наблюдать рост объемов кредитования и бизнеса, и физлиц, добавил эксперт. «Во второй половине года (ближе к осени, новому деловому сезону) возможно повышение интереса к кредитам на реализацию инвестпроектов. Но есть риски, связанные с нестабильной экономической и геополитической ситуацией, большими бюджетными расходами, которые были в стране в январе—марте этого года и продолжаются сейчас. Это может оказать негативное влияние на дальнейшие действия регулятора, вплоть до фиксирования “ключа” на довольно высоком уровне 15% длительное время, например несколько месяцев», — заключил господин Смурыгин.