Андрей Белоглазов: «Мы видим позитивные изменения в Хабаровске»

«Отчёт мэра города перед депутатами Хабаровской городской думы — это традиционное мероприятие. Мы видим позитивные изменения в городе. Например, в прошлом году провели замену дорожного полотна на всём протяжении улицы Ленина. Приведён в порядок гостевой маршрут и обновлена дорога на пересечении улиц Краснодарской и Карла Маркса в районе памятника Партизанам. Обновляется общественный транспорт: появились современные трамваи и троллейбусы. Город за последние годы прирос современными микрорайонами — это не просто квадратные метры, а смелые красивые архитектурные решения. Перед нами стоит ещё много задач, и сообща мы их будем решать. Например, реализация мастер‑плана Хабаровска, поддерживаемая на уровне губернатора края и президента страны, позволит направить колоссальные средства на благоустройство, в том числе на приведение исторических бульваров в надлежащее состояние», — сказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.