CNN: Эпштейн имел тесные связи с Дэвидом Блейном и Дэвидом Копперфильдом

Иллюзионисты снимали трюки в особняке Эпштейна, знакомили его с девушками и возили их на его частный остров.

Источник: Комсомольская правда

Опубликованные документы по делу Джеффри Эпштейна раскрыли его неоднозначные отношения с известными фокусниками Дэвидом Блейном и Дэвидом Копперфильдом, сообщает CNN.

Оказалось, что знаменитый трюк Блейна с проглатыванием воды и золотых рыбок снимался внутри нью-йоркского особняка Эпштейна. Из переписки следует, что фокусник хотел закончить съемку с Вуди Алленом в доме финансиста-педофила. В письмах Эпштейн упоминал, что хочет собраться с Блейном и «девушками», а также жаловался, что тот «пропустил потрясающих девчонок».

В документах ФБР есть показания женщин: одна встретила Блейна на вечеринке у Эпштейна еще подростком, другая рассказала, что фокусник сам привез ее в особняк к педофилу, а затем разрешил поехать на его частный остров на Новый год.

Что касается Копперфильда, в архивах нашлись его фото в халате с четырьмя женщинами, а также снимки с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл на острове педофила. Упоминается и «бизнес-лист» Копперфильда — список женщин для сексуальных целей. Ни Блейн, ни Копперфильд пока не комментировали ситуацию. Оба на данный момент не обвиняются в преступлениях, связанных с Эпштейном, ФБР ведет расследование.

Ранее KP.RU писал, что Норвегия и Франция начали совместное расследование возможных коррупционных связей двух бывших дипломатов — Моны Юуль и Терье Ред-Ларсена — с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Мону Юуль уже уволили с поста посла в Иордании.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше