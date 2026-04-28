CNN: Эпштейн имел тесные связи с Дэвидом Блейном и Дэвидом Копперфильдом

Опубликованные документы по делу Джеффри Эпштейна раскрыли его неоднозначные отношения с известными фокусниками Дэвидом Блейном и Дэвидом Копперфильдом, сообщает CNN.
Оказалось, что знаменитый трюк Блейна с проглатыванием воды и золотых рыбок снимался внутри нью-йоркского особняка Эпштейна. Из переписки следует, что фокусник хотел закончить съемку с Вуди Алленом в доме финансиста-педофила. В письмах Эпштейн упоминал, что хочет собраться с Блейном и «девушками», а также жаловался, что тот «пропустил потрясающих девчонок».
В документах ФБР есть показания женщин: одна встретила Блейна на вечеринке у Эпштейна еще подростком, другая рассказала, что фокусник сам привез ее в особняк к педофилу, а затем разрешил поехать на его частный остров на Новый год.
Что касается Копперфильда, в архивах нашлись его фото в халате с четырьмя женщинами, а также снимки с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл на острове педофила. Упоминается и «бизнес-лист» Копперфильда — список женщин для сексуальных целей. Ни Блейн, ни Копперфильд пока не комментировали ситуацию. Оба на данный момент не обвиняются в преступлениях, связанных с Эпштейном, ФБР ведет расследование.
Ранее KP.RU писал, что Норвегия и Франция начали совместное расследование возможных коррупционных связей двух бывших дипломатов — Моны Юуль и Терье Ред-Ларсена — с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Мону Юуль уже уволили с поста посла в Иордании.