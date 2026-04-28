В Волгоградской области санавиация совершила 50 вылетов с начала года

Санитарная авиация Волгоградской области с начала года совершила 50 вылетов. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Кроме того, врачебные бригады отделения экстренной консультативной медпомощи волгоградской больницы № 25 выполнили 549 выездов на реанимобилях и машинах скорой помощи. Всего с начала года было эвакуировано 387 экстренных пациентов, 50 из них доставили в волгоградские клиники на вертолете.
Чаще всего медики экстренно отправлялись к кардиологическим больным, а также к пациентам, страдающим заболеваниями неврологического профиля. Кроме того, было совершено 56 выездов к пострадавшим, получившим различные травмы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.