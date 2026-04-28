Какая погода будет в Перми в майские праздники — с 1 по 3 мая?

В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет.
Последний месяц весны в России всегда начинается с длинных майских праздников. Однако в 2026 году удовольствие будет недолгим, предстоящие выходные будут самыми короткими за последние восемь лет. Нерабочие дни разделены на два периода по три дня отдыха. Первые выходные приурочены к Празднику Весны и Труда, они продлятся с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье).
Кандидат географических наук Андрей Шихов рассказал, что 1 мая характер погоды в регионе существенно не изменится по сравнению с предыдущими днями. При этом с запада поступит чуть более холодный воздух. Днём велика вероятность кратковременных ливней со снежной крупой. Ветер будет слабым, поэтому ночью возрастёт вероятность заморозков — в крае ожидается температура −2… +3 ˚С, днём — +7… +12˚С. В Перми в дневное время 1 мая температура составит +10… +12 ˚С.
«В период 2−3 мая также пока не ожидается существенных изменений в характере погоды. Высотный циклон, который к тому времени сместится на Урал, окончательно заполнится и над ЕТР начнёт формироваться высотный гребень (пока непонятно, насколько он будет устойчивым). Пермский край останется в умеренно холодной воздушной массе. В ночные часы сохранятся заморозки, а в дневные часы может потеплеть до +10… +15 ˚С», — рассказал кандидат географических наук Андрей Шихов.