Какая погода будет в Перми в майские праздники — с 1 по 3 мая?

Последний месяц весны в России всегда начинается с длинных майских праздников. Однако в 2026 году удовольствие будет недолгим, предстоящие выходные будут самыми короткими за последние восемь лет. Нерабочие дни разделены на два периода по три дня отдыха. Первые выходные приурочены к Празднику Весны и Труда, они продлятся с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье).