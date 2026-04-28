Почти половина нижегородцев проведет майские праздники дома

Большинство жителей Нижнего Новгорода планируют провести предстоящие майские выходные в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, проведенного среди экономически активного населения города в конце апреля 2026 года.
Согласно данным исследования, 44% респондентов останутся дома, в то время как 15% предпочли отдых на даче или в деревне. Около 13% нижегородцев в праздники будут находиться на рабочем месте, причем мужчины выходят на смены чаще женщин — 16% против 11%. Еще 9% опрошенных планируют выезды на природу, а 3% отправятся в путешествие по стране.
Среди тех, кто выбрал поездки, самыми популярными российскими направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. В сегменте зарубежного отдыха лидируют Турция, Египет и Таиланд. Напомним, что в 2026 году майские праздники разделены на два периода по три дня: с 1 по 3 и с 9 по 11 число.
