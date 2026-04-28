Крым и Ростовская область будут сотрудничать в сфере туризма

Это поспособствует росту двусторонних турпотоков, активизации экономических и инвестиционных связей.

Источник: Национальные проекты России

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Крым и Ростовская область в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. Также они будут улучшать традиционные и открывать новые туристские маршруты и все виды туризма. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что развитие туризма между регионами будет способствовать росту двусторонних турпотоков, активизации экономических и инвестиционных связей.

«Сотрудничество Республики Крым и Ростовской области имеет значительный потенциал для развития, учитывая их географическую близость и взаимодополняемость туристических ресурсов. Сотрудничество в сфере туризма может быть реализовано через совместные проекты, например, маршруты для автотуристов, гастро и агропромышленный туризм, через совместное активное информационное продвижение. Это позволит не только увеличить двусторонние туристические потоки, но и повысить вовлеченность бизнеса в совместные проекты и инвестиционную привлекательность обоих регионов», — подчеркнул Сергей Ганзий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
