Крым и Ростовская область будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Крым и Ростовская область в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. Также они будут улучшать традиционные и открывать новые туристские маршруты и все виды туризма. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что развитие туризма между регионами будет способствовать росту двусторонних турпотоков, активизации экономических и инвестиционных связей.
«Сотрудничество Республики Крым и Ростовской области имеет значительный потенциал для развития, учитывая их географическую близость и взаимодополняемость туристических ресурсов. Сотрудничество в сфере туризма может быть реализовано через совместные проекты, например, маршруты для автотуристов, гастро и агропромышленный туризм, через совместное активное информационное продвижение. Это позволит не только увеличить двусторонние туристические потоки, но и повысить вовлеченность бизнеса в совместные проекты и инвестиционную привлекательность обоих регионов», — подчеркнул Сергей Ганзий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.