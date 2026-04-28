В Екатеринбург привезли первую партию голубики из Китая

В Екатеринбурге сотрудники Уральского таможенного управления оформили ввоз первой партии голубики объемом больше 11 тонн, привезенной из Китая. Общая стоимость продукции составила свыше 10 миллионов рулей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Это первая поставка голубики из Китая. И, так сказать, пробная: если на этот товар будет спрос, то импортер сделает подобные поставки на Урал регулярными, — пояснил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.
Отмечается, что вся продукция прошла таможенный и фитосанитарный контроли в приоритетном порядке, так как ягоды являются скоропортящимся товаром. Китайскую голубику будут продавать в магазинах Уральского федерального округа. На полках она появится в ближайшее время.