В Екатеринбург привезли первую партию голубики из Китая

В Екатеринбурге таможенники оформили ввоз более 11 тонн голубики из Китая.

Источник: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге сотрудники Уральского таможенного управления оформили ввоз первой партии голубики объемом больше 11 тонн, привезенной из Китая. Общая стоимость продукции составила свыше 10 миллионов рулей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Это первая поставка голубики из Китая. И, так сказать, пробная: если на этот товар будет спрос, то импортер сделает подобные поставки на Урал регулярными, — пояснил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

Отмечается, что вся продукция прошла таможенный и фитосанитарный контроли в приоритетном порядке, так как ягоды являются скоропортящимся товаром. Китайскую голубику будут продавать в магазинах Уральского федерального округа. На полках она появится в ближайшее время.