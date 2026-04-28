Молодежь Казани выберет лучших работодателей города

В столице Татарстана начался прием заявок на конкурс «Работодатели Казани: выбор молодежи». Участие могут принять компании любого масштаба до 22 мая через сайт конкурса.
Проект проводится второй год подряд в преддверии Дня молодежи. Целью является выявить работодателей, инвестирующих в молодых специалистов.
Конкурс включает три этапа:
1. Подача заявок (27 апреля — 22 мая) — оценка HR-деятельности и работы с молодежью.
2. Голосование соискателей (1−19 июня) — оценка привлекательности компаний для молодежи.
3. Церемония награждения (накануне Дня молодежи).
Впервые конкурс прошел в 2025 году. Тогда участвовали более 240 компаний, 87 вышли в финал. Победителями стали СИБУР и Ак Барс Банк (крупные работодатели), «КамаСтройИнвест» (средние), «Максимус» (малые).
