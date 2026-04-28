Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь Казани выберет лучших работодателей города

Участие могут принять компании любого масштаба.

Источник: Комсомольская правда

В столице Татарстана начался прием заявок на конкурс «Работодатели Казани: выбор молодежи». Участие могут принять компании любого масштаба до 22 мая через сайт конкурса.

Проект проводится второй год подряд в преддверии Дня молодежи. Целью является выявить работодателей, инвестирующих в молодых специалистов.

Конкурс включает три этапа:

1. Подача заявок (27 апреля — 22 мая) — оценка HR-деятельности и работы с молодежью.

2. Голосование соискателей (1−19 июня) — оценка привлекательности компаний для молодежи.

3. Церемония награждения (накануне Дня молодежи).

Впервые конкурс прошел в 2025 году. Тогда участвовали более 240 компаний, 87 вышли в финал. Победителями стали СИБУР и Ак Барс Банк (крупные работодатели), «КамаСтройИнвест» (средние), «Максимус» (малые).

Напомним, жителей Татарстана ждет укороченная рабочая неделя. Трудится нужно будет всего четыре дня.