Красноярские рафтеры во Франции завоевали золото и серебро на первенстве и этапе Кубка мира

Красноярские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по рафтингу во французском городе По. Как сообщили в министерстве спорта по Красноярскому краю, на реке Гав-де-По прошли первенство мира и этап Кубка мира. В соревнованиях участвовали спортсмены из 45 стран.
Красноярский край в составе сборной России представляли несколько команд. Среди них были «Ермак», «Спутник», «Красноярочка», «Бирюсинка» и женская команда «Енисеюшка». Также красноярские спортсмены выступали в смешанных командах.
В первый день соревнований красноярские рафтеры завоевали пять медалей в спринте. Команда «Енисеюшка» стала серебряным призером этапа Кубка мира. На первенстве мира золото взяла «Красноярочка», серебро получили «Бирюсинка» и «Спутник», а бронзу завоевала смешанная команда «Ермак-Бирюсинка».
Во второй день спортсмены выступали в дисциплине Raft Extreme. «Енисеюшка» выиграла золото на этапе Кубка мира. На первенстве мира первое место заняла «Бирюсинка». Серебряные медали получили «Красноярочка», «Спутник», «Ермак» и смешанная команда до 24 лет.
В третий день соревнований красноярские спортсмены отличились в слаломе. «Енисеюшка» снова стала первой на этапе Кубка мира. На первенстве мира золото завоевали «Красноярочка» и «Спутник», а команда «Ермак» получила серебро.
Напомним, что рафтинг — это сплав по реке на специальной надувной лодке (рафте). Обычно команда сидит в рафте с веслами и проходит участок реки с быстрым течением, волнами, порогами и поворотами. Задача спортсменов не просто доплыть до финиша, а сделать это быстро, правильно пройти маршрут и не потерять управление лодкой.