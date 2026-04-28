SHOT: проживающая за границей Исинбаева задолжала за коммуналку в России

Ранее, напомним, Елена Исинбаева, которая родом из Волгограда, напомнила о себе в интервью изданию «OK!». Спортсменка, которая решила распрощаться с Россией после начала СВО, сообщила, что благодаря прежним успехам, сейчас в финансовом плане все хорошо. Елена также рассказала, что изучает китайский, психологию и стала коучем, получив степень РСС. В интервью чемпионка много говорила о детях, саморазвитии и путешествиях. Острые вопросы в беседе не поднимались.