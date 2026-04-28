Между Самарой и Уфой запустят скоростные электрички «Ласточка» с 8 мая

С 8 мая 2026 года открывается прямое скоростное пригородное железнодорожное сообщение между Самарой и Уфой. По маршруту начнут курсировать современные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает самарская пригородная пассажирская компания.
«Новое расписание сформировано с учетом пассажиропотока и ориентировано на жителей двух регионов, туристов и деловых путешественников. Поездки планируют на выходные дни. “Ласточка” обеспечит комфортное и быстрое передвижение между регионами», — говорится в сообщении.
Из Самары поезд отправляется по пятницам и выходным в 17:30, прибывает в Уфу в 00:58. Обратно — по субботам и воскресеньям в 06:50, прибытие в Самару в 11:18. Остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.
Поезда оснащены климат-контролем, удобными креслами, бесплатным Wi-Fi и электронными табло. Салон адаптирован для маломобильных людей. Купить билеты можно в приложении, в кассах и терминалах. Действуют льготы для отдельных категорий жителей.