Между Самарой и Уфой запустят скоростные электрички «Ласточка» с 8 мая

Из Самары поезд отправляется по пятницам и выходным в 17:30, прибывает в Уфу в 00:58. Обратно — по субботам и воскресеньям в 06:50, прибытие в Самару в 11:18. Остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.