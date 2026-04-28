В Красноярском крае стартовала посевная кампания

Аграрии южных районов Красноярского края приступили к весенним полевым работам. В хозяйствах закрывают влагу, проводят подкормку озимых культур и начинают сев. К посевной уже подключились Каратузский, Курагинский, Шушенский и Балахтинско-Новосёловский округа. Здесь засевают зерновые культуры, в основном пшеницу и овес, в Шушенском округе также начали посадку лука и картофеля. По данным министерства сельского хозяйства региона на 27 апреля, влага закрыта на площади около 70 тысяч гектаров, а яровой сев выполнен на 350 гектарах. Как отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев, в этом году полевые работы стартовали с отставанием примерно на две недели из-за апрельских снегопадов. Однако краткосрочный прогноз — благоприятный, поэтому все силы земледельцы направили на посевную. Массово к посевной хозяйства планируют приступить в первой декаде мая. Вопросы обеспечения сельчан необходимыми для проведения посевной материально-техническими ресурсами министерство держит на постоянном контроле, — уточнил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, сои и рапса, а также семенами картофеля — на 97% и овощей — более чем на 87%. В хозяйства уже поставлено свыше 138 тысяч тонн минеральных удобрений, продолжаются поставки топлива и подготовка техники.