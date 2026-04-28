Популярный зоомагазин выгорел дотла в Краснослободске под Волгоградом

Пожар разгорелся накануне в городе Краснослободске Волгоградской области. Павильон, в котором продавали товары для животных и самих домашних любимцев, вспыхнул, как спичка, рассказывают очевидцы.
В региональном ГУ МЧС сообщают: пламя охватило металлокаркасное сооружение около пяти вечера. На тушение огня сотрудникам ведомства потребовалось 45 минут. Предположительно причиной стал аварийный режим работы электропроводки. Уточняется, что никто из людей не пострадал.
Как удалось выяснить «АиФ-Волгоград», питомцев, находившихся в магазине, спасти не удалось — погибли все. Владелица торговой точки не стала уточнять, кто именно погиб.
«Мне сейчас не до этого», — сказала она и пояснила, что не знает, будет ли дальше заниматься своим делом.
Покупатели отзываются о магазине и продавцах исключительно положительно, называя их профессионалами своего дела, которые всегда помогут советом, и отмечая широкий ассортимент.
