В Красноярском крае главу сельсовета осудят за гибель кочегара из-за трубы

В Абанском округе перед судом предстанет глава Долгомостовского сельсовета. Её обвиняют в халатности, повлёкшей смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Трагедия произошла в начале апреля 2025 года в селе Долгий Мост. В тот день ветер усилился до 25−30 м/с. На территории действующей котельной рухнула металлическая дымовая труба. Обломок попал прямо в 47-летнего кочегара, который по указанию руководства выгребал золу. Мужчина скончался на месте от травм головы и груди.
Экспертиза показала: труба давно была в аварийном состоянии — металл прогорел, покрылся коррозией, имел сквозные повреждения. Машинисты и сотрудники администрации неоднократно предупреждали главу, что конструкция рухнет. В марте 2025 года она лично осмотрела трубу и подтвердила её критическое состояние.
В те же дни в районе объявили режим «Повышенная готовность» из-за сильных ветров. Однако глава не остановила работу котельной, не оцепила опасную зону, не инициировала замену трубы и не обратилась за дополнительным финансированием, хотя имела на это полномочия.
Прокуратура также установила, что глава систематически игнорировала обязанности: не проводила сезонные осмотры котельной, не вела журналы техсостояния, не привлекала специалистов для проверки трубы, не обеспечивала работников средствами защиты и не организовывала инструктажи по охране труда.
Главу сельсовета будут судить по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Кроме уголовного дела, по постановлениям прокурора её уже оштрафовали за нарушения требований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Дело рассмотрит Абанский районный суд.
Ранее мы сообщали, что СК возбудил дело о нападении на журналистов в частном детсаду Красноярска.