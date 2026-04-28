Александр Гаврилица стал гендиректором АО «Ситиматик-Нижний Новгород»

Александр Гаврилица занял пост гендиректора АО «Ситиматик-Нижний Новгород». Он сменил Александра Купцова, который ранее временно исполнял обязанности руководителя компании, сообщили в пресс-службе компании.
Александр Гаврилица приступил к своим рабочим обязанностям с 28 апреля 2026 года. До этого он работал в компаниях, связанных с вывозом и утилизацией отходов, прошел подготовку в сфере реформы отрасли и управления логистикой в МГИМО и Высшей школе экономики.
«Для нас очень важно, что Александр Иванович приходит в компанию с глубоким пониманием отрасли и опытом работы в ППК РЭО — организации, которая формирует системную повестку и задает ориентиры для сферы обращения с отходами в России», — отметила генеральный директор АО «Ситиматик» Яна Куприкова.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы лучшие управленцы Нижегородской области.