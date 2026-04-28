Белорусский онколог сказал, какие доброкачественные опухоли нужно удалять

Врач-онколог Минского городского клинического онкологического центра Александр Гладышев сказал, какие доброкачественные опухоли нужно удалять, пишет БелТА.
Хирург пояснил, что речь идет о фиброаденомах, которые, как правило, являются проблемой молодых девушек. Такие доброкачественные опухоли могут образовываться с 15 — 16 лет, быть множественными и появляться в течение даже нескольких лет. При этом крупные опухоли, от сантиметра и более, следует удалять, а мелкие опухоли величиной в несколько миллиметров можно просто наблюдать.
Если это внутрипротоковая папиллома, то данную патологию оперируют в любом случае, так как это является облигатным предраком. Также хирургическое лечение показано при очаговой мастопатии.
— Если это действительно не диффузное изменение ткани молочной железы, а четко сформировавшаяся очаговая мастопатия, то это фоновая патология, которая повышает риск рака молочной железы. Показано хирургическое лечение в объеме удаления этого очага, — подытожил онколог.
