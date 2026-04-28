Под Воронежем выпустят детали для первого российского поезда будущего

В Воронеже стартует производство первой промышленной партии межвагонных переходов для дебютного российского высокоскоростного поезда. Площадка «Центр транспортной комплектации» (ГК КСК) официально получила разрешение на выпуск установочной серии после успешного прохождения квалификационных испытаний. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 24 апреля.
Воронежская площадка стала одним из семи заводов холдинга, задействованных в программе импортозамещения компонентов для высокоскоростного транспорта. Всего инженерные центры группы ведут разработку 17 типов различных комплектующих, серийное производство которых планируется распределить между профильными дивизионами компании.
Чтобы запустить производство, работу воронежских мастеров проверила комиссия из инженеров-разработчиков и независимых экспертов. Они изучили чертежи и итоги тестов, после чего подтвердили, что детали полностью готовы. Продукция получила официальный знак качества (литеру «О1»), который гарантирует, что переходы надежны и безопасны для поездок на огромных скоростях.