Под Воронежем выпустят детали для первого российского поезда будущего

Чтобы запустить производство, работу воронежских мастеров проверила комиссия из инженеров-разработчиков и независимых экспертов. Они изучили чертежи и итоги тестов, после чего подтвердили, что детали полностью готовы. Продукция получила официальный знак качества (литеру «О1»), который гарантирует, что переходы надежны и безопасны для поездок на огромных скоростях.