Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Усилия США приведут к изоляции»: на Западе назвали неожиданного проигравшего от конфликта на Ближнем Востоке

Профессор Дизен: попытки США изолировать Иран ведут к изоляции самой Америки.

Источник: Комсомольская правда

Попытки Вашингтона изолировать Тегеран в итоге оборачиваются против самих Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X.

«Усилия США по изоляции Ирана и других соперников приведут к изоляции самих США. По мере того, как США разрушают международную экономическую систему, создаются новые параллельные институты, невосприимчивые к экономическому давлению со стороны США и Запада», — написал специалист.

Тем временем западные аналитики вынуждены признать, что в конфликте на Ближнем Востоке время сейчас работает на Иран. Такое тяжелое заключение сделал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Дэвис опроверг оптимистичные заявления из Белого дома. Он подчеркнул, что время точно не на стороне Америки и её союзников. По мнению военного эксперта, потенциальный урон для западной экономики окажется гораздо серьезнее, чем любые трудности для одной страны — Ирана, даже если смотреть на перспективу в несколько лет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше