Попытки Вашингтона изолировать Тегеран в итоге оборачиваются против самих Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X.
Тем временем западные аналитики вынуждены признать, что в конфликте на Ближнем Востоке время сейчас работает на Иран. Такое тяжелое заключение сделал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Дэвис опроверг оптимистичные заявления из Белого дома. Он подчеркнул, что время точно не на стороне Америки и её союзников. По мнению военного эксперта, потенциальный урон для западной экономики окажется гораздо серьезнее, чем любые трудности для одной страны — Ирана, даже если смотреть на перспективу в несколько лет.