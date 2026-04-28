В Уфу прибыл первый в навигации-2026 круизный теплоход

Сегодня, 28 апреля, в столице Башкортостана к причалу у Монумента Дружбы пришвартовался четырёхпалубный теплоход «Виссарион Белинский», прибывший из Нижнего Новгорода. Судно пробудет в Уфе до 18.00. Это первое из более чем 20 судов класса «река-море», которые планируют посетить Уфу во время «большой воды».
Как сообщили в министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, всего в этом сезоне регион примет 22 захода круизных судов. Традиционно лайнеры выполняют стоянки у причалов Уфы и Агидели в период максимального уровня воды в реке Белой — с апреля по июнь. Среди ожидаемых судов — «Александр Пушкин», «Юрий Никулин», «Михаил Кутузов», «Россия», «Антон Чехов» и другие.
Сразу после «Виссариона Белинского» график стоянок продолжится: с 9 часов 1 мая до 18 часов 2 мая в Уфе будет стоять четырёхпалубный «Александр Пушкин», а с 9 часов 3 мая до 19 часов 4 мая — теплоход «Россия». 7 мая к берегу Белой прибудут «Александр Бенуа» (с 9 до 19 часов) и «Русь Великая» (с 8 до 19 часов 8 мая). С 10.30 9 мая до 21 часа 10 мая в Уфе пробудет теплоход «Антон Чехов».
В 2025 году круизные лайнеры привезли в Уфу около 4 тысяч туристов. В министерстве предпринимательства и туризма РБ ожидают, что в этом году турпоток сохранится как минимум на том же уровне.