Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае более 17 тысяч человек написали Диктант Победы

Акцию провели на 383 площадках, в этом году её посвятили маршалу Георгию Жукову.

В Хабаровском крае подвели итоги Международной акции «Диктант Победы», в которой приняли участие более 17 тысяч человек, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проверить знания истории пришли школьники, студенты, ветераны боевых действий, члены семей участников специальной военной операции и представители общественных организаций. В регионе было организовано 383 площадки, включая крупные локации в Хабаровске.

В 2026 году диктант приурочили к 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Участникам предложили 25 вопросов — от военной истории и биографий полководцев до тем, связанных с литературой, кино и вкладом дальневосточников в Победу.

«Смысл этой акции заключается не в экзаменационной оценке, а в искреннем желании прикоснуться к истории своей страны», — отметила представитель движения «Волонтёры Победы» Екатерина Фёдорова.

В акции также принял участие ветеран специальной военной операции Артём Бельский.

«Это не просто проверка знаний. Это возможность сказать: я помню, я горжусь, я благодарен», — подчеркнул он.

Организацию мероприятия обеспечили региональное отделение движения «Волонтёры Победы», партия «Единая Россия», фонд «Защитники Отечества» и другие структуры.

Отметим, что акция проводится ежегодно с 2019 года. В 2026 году «Диктант Победы» прошёл на тысячах площадок по всему миру.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше