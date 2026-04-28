В Хабаровском крае более 17 тысяч человек написали Диктант Победы

В Хабаровском крае подвели итоги Международной акции «Диктант Победы», в которой приняли участие более 17 тысяч человек, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проверить знания истории пришли школьники, студенты, ветераны боевых действий, члены семей участников специальной военной операции и представители общественных организаций. В регионе было организовано 383 площадки, включая крупные локации в Хабаровске.
В 2026 году диктант приурочили к 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Участникам предложили 25 вопросов — от военной истории и биографий полководцев до тем, связанных с литературой, кино и вкладом дальневосточников в Победу.
«Смысл этой акции заключается не в экзаменационной оценке, а в искреннем желании прикоснуться к истории своей страны», — отметила представитель движения «Волонтёры Победы» Екатерина Фёдорова.
В акции также принял участие ветеран специальной военной операции Артём Бельский.
«Это не просто проверка знаний. Это возможность сказать: я помню, я горжусь, я благодарен», — подчеркнул он.
Организацию мероприятия обеспечили региональное отделение движения «Волонтёры Победы», партия «Единая Россия», фонд «Защитники Отечества» и другие структуры.
Отметим, что акция проводится ежегодно с 2019 года. В 2026 году «Диктант Победы» прошёл на тысячах площадок по всему миру.