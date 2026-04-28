Более 100 севастопольцев получили психологическую помощь в кадровом центре

Сервисом психологической поддержки в кадровом центре «Работа России» с начала года воспользовались свыше 100 жителей Севастополя. Такая работа ведется по национальному проекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
Карьерные консультанты службы занятости помогают безработным гражданам преодолеть тревогу, неуверенность и решить другие проблемы. Специалисты оказывают помощь в формате индивидуальных и групповых консультаций. В первом случае человек работает с психологом один на один для решения личных проблем, связанных с потерей работы.
Групповая работа включает тренинги, программы в форме клубов или курсов, где участники обмениваются опытом и учатся новым навыкам. Чтобы получить психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве, необходимо подать заявление в форме электронного документа через личный кабинет на портале «Работа России». При визите в кадровый центр надо будет взять с собой паспорт.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.