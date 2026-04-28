Школьники из Хабаровского края пополнили копилку наград участников ВсОШ

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре проходил в Ставрополе. Участие приняли 290 школьников из 86 регионов России. Хабаровский край представили пять человек. Десятиклассница из хабаровского лицея «Звездный» Елизавета Бирюкова стала победительницей, четверо участников олимпиады — призёрами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ВсОШ проходит в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Участники олимпиады по физической культуре прошли теоретический тур, практические испытания по гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике и прикладной физической культуре — соревновались в преодолении полосы препятствий.
Десятиклассница из лицея «Звездный» мастер спорта России по художественной гимнастике Елизавета Бирюкова стала победительницей. В числе призеров: одиннадцатиклассница школы № 68 из Хабаровска Полина Лопатина — победитель ВсОШ прошлого года, десятиклассница школы № 51 из Комсомольска-на-Амуре Виталина Развод, восьмиклассник школы № 3 из Комсомольска-на-Амуре Климентий Семёнов, десятиклассница школы № 2 из Вяземского Елизавета Пархоменко, которая дважды становилась победителем и призером олимпиады в прошлые годы. Школьница также стала лучшей в теоретико-методическом испытании.
Дипломы победителей и призеров олимпиады дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.
Отметим, что в копилке сборной Хабаровского края ВсОШ уже 24 награды.