С 1 марта 2025-го в Вологодской области продажа спиртных напитков в будни разрешена только с 12:00 до 14:00. Весной 2026 года в регионе вступили в силу новые ограничения. Среди них — запрет на продажу алкоголя магазинами, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, а также торговыми точками на цокольном этаже. Георгий Филимонов называл вейпы «оружием геноцида» и пообещал вести борьбу с их продажей в Вологодской области.