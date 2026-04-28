Желание заработать на криптовалюте лишило нижегородскую пенсионерку 2,5 млн рублей

Аферисты пообещали ей высокую прибыль без финансовых рисков.

Источник: Живем в Нижнем

Попытка заработать на криптовалюте обернулась для жительницы Нижнего Новгорода потерей более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Аферист под видом криптоброкера связался с 65-летней женщиной через мессенджер. Он убедил свою жертву в том, что она получит высокую прибыль без каких-либо финансовых рисков.

Поверив злоумышленнику, пенсионерка в течение двух месяцев переводила на счета мошенников личные и кредитные средства. В общей сложности она перечислила 2 580 000 рублей. За помощью к правоохранителям нижегородка обратилась, когда не получила обещанного дохода, а ее собеседник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что нижегородская пенсионерка отдала лжесиловику почти 1,5 млн рублей.