В Боготольском округе затопило 20 домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Боготольском муниципальном округе зафиксировано подтопление приусадебных участков из-за подъема уровня воды в реке Тюхтетка. Инцидент произошел в населенном пункте Тюхтет.
По предварительным данным, вода затопила 20 приусадебных участков, а также проникла в три жилых дома. В связи с ухудшением обстановки часть жителей эвакуировали в пункт временного размещения, развернутый на базе общежития. Остальные пострадавшие предпочли разместиться у родственников.
В настоящее время специалисты продолжают мониторинг уровня воды в реке Тюхтетка. Ситуация находится на контроле местных служб, принимаются необходимые меры для предотвращения дальнейшего подтопления.