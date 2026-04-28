Носорог убил борца с браконьерством в ЮАР

В Южно-Африканской Республике владелец агентства по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой носорога. Об этом сообщила газета The Sun.

В Южно-Африканской Республике владелец агентства по борьбе с браконьерством Шоуман Ван Яарсвельд стал жертвой носорога. Об этом сообщила газета The Sun.

23 апреля мужчина с другими зоозащитниками патрулировал заповедник Самара-Кару. Группа искала двурогого носорога, чтобы проверить его состояние.

Животное неожиданно выбежало из-за кустов и напало на Ван Яарсвельда. Травмы оказались несовместимыми с жизнью: прибывшие на место спасатели зафиксировали смерть. Носорог также ранил еще одного борца с браконьерами, он выжил.

Близкие мужчины описали Ван Яарсвельда как профи, преданного своему делу.

— Особенно трагично, что его жизнь забрало то животное, которое он пытался обезопасить, — заявили они в беседе с газетой.

Ранее в Австралии кенгуру попытался утопить в пруду собаку, а когда ее хозяин попробовал спасти питомца, животное набросилось и на него. Товарищу пенсионера удалось прогнать зверя с помощью лопаты. В результате нападения пострадавший получил глубокие раны живота и спины, а также серьезную травму лица. Его доставили в больницу.