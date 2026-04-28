Носорог убил борца с браконьерством в ЮАР

Ранее в Австралии кенгуру попытался утопить в пруду собаку, а когда ее хозяин попробовал спасти питомца, животное набросилось и на него. Товарищу пенсионера удалось прогнать зверя с помощью лопаты. В результате нападения пострадавший получил глубокие раны живота и спины, а также серьезную травму лица. Его доставили в больницу.