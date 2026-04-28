Елена Исинбаева накопила огромную сумму долга за услуги ЖКХ: что ждет сбежавшую из России спортсменку

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева накопила «коммунальных» долгов в размере 440 тысяч рублей. Потому теперь взыскивать эту сумму «коммунальщики» будут через суд. Об этом сообщает сайт Life.
Издание отмечает, что бросившая родину спортсмена сейчас живет в Испании и третий год не платит за коммунальные услуги. С тех пор долг вырос до 440 тысяч рублей. Но и это еще не все. В России могут заблокировать банковские счета спортсменки. Российские налоговики выставили Исинбаевой счет в размере 920 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева накопила в России долгов перед государством на миллион, купила элитную недвижимость и перебралась на Тенерифе.
Напомним, Федеральная налоговая служба (ФНС) России неоднократно блокировала банковские счета спортсменки, связанные с ее индивидуальным предпринимательством (ИП), из-за непогашенных налоговых задолженностей.