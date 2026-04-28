Сквер «Московский тракт» вышел в лидеры голосования за благоустройство в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мэрии подвели первые итоги голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Лидером стал сквер «Московский тракт» — за него уже проголосовали более 6 тысяч человек.
Всего за первую неделю участие в голосовании приняли свыше 32,5 тысячи горожан. В числе популярных территорий также сквер у ледового дворца «Сокол», бульвар Ботанический, набережная Енисея в Тихих Зорях и сквер имени Крутовского.
Напомним, голосование стартовало 21 апреля и проходит онлайн. Участвовать могут жители старше 14 лет — для этого нужно авторизоваться через Госуслуги. Всего в списке 17 общественных пространств.
По итогам голосования выберут 8 территорий, которые благоустроят в 2027 году. Проголосовать можно до 12 июня, добавили в городской администрации.