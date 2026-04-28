Егоров сообщил о возможном притоке в РФ еще 11 млн иностранцев

«Проблема неконтролируемой миграции давно вышла за пределы столичной агломерации и остро бьет по всем регионам, — заявил депутат. — Мы видим, как попустительство в этой сфере ложится тяжелым бременем на социальную инфраструктуру, ухудшает криминогенную обстановку на местах. Экономические аппетиты крупного капитала, массово завозящего дешевую рабочую силу ради сверхприбылей, не должны ставиться выше безопасности наших сограждан».
Согласно информации, с 2018 по 2024 год регионы потратили на бесплатное лечение незастрахованных иностранцев более 66 млрд рублей.
Депутаты предлагают ввести жесткое квотирование и целевой оргнабор (только под конкретные предприятия, на определенный срок), а также ряж других мер.
Как сообщалось ранее, почти полтысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области. В ближайшие 5 лет они не смогут въехать в Россию.