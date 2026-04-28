В Кузнечихе полностью восстановили водоснабжение после аварии

Водоснабжение жилого комплекса «Новая Кузнечиха», нарушенное из-за коммунальной аварии, полностью восстановлено. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на обслуживающую организацию. Все последствия утечки были ликвидированы силами специалистов в минувшие выходные.
Напомним, прорыв на водопроводной линии произошел 26 апреля, в результате чего без холодного водоснабжения остались жители 12 многоквартирных домов и второй корпус школы № 188. Специалисты локализовали место повреждения менее чем через час после вызова, оперативно вернув ресурс в большинство зданий.
Представители профильных служб подчеркнули, что появившиеся в соцсетях свежие кадры разлива воды не актуальны — ремонтные работы были завершены в полном объеме, а подача воды возобновлена в штатном режиме.