В Ростове состоялись первые в регионе соревнования по гонкам дронов. О событии сообщила пресс-служба областного правительства.

В первом региональном Кубке губернатора по дрон-рейсингу состязались свыше 180 юных операторов БПЛА, представляющих 11 муниципалитетов области.

Программа соревнований включала несколько направлений: полёты на техническом симуляторе, скоростные заезды в классах дронов с рамой 200 мм и 75 мм. Участники делились на возрастные группы от 7 до 17 лет. Итоги подводились как в индивидуальном, так и в командном первенстве.

Гонки на дронах получили официальный статус вида спорта в России в 2023 году, и с тех пор дисциплина активно набирает популярность на Дону. Сегодня этим направлением занимаются около 250 спортсменов из Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новочеркасска, Азова и Аксайского района.

Уже в 2026 году в спортивной школе № 19 планируется открыть специализированное отделение по подготовке пилотов дронов.

