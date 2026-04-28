55 трамваев и автобусов украсили 9 мая в Волгограде

В Волгограде праздничное настроение перед майскими праздниками создают не только алые флаги, но и украшенные в победную символику автобусы и трамваи. Брендированный общественный транспорт уже вышел на линии. Как сообщает мэрия Волгограда, в преддверии 9 мая по городу будут ездить 55 единиц общественного транспорта с надписью «С Днем Победы».