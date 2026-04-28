Мерц заявил, что Иран «унижает» США: чем откровенное заявление канцлера Германии грозит НАТО

На встрече со школьниками в Марсберге Мерц заявил, что Иран «очень талантливо» ведет диалог с Вашингтоном, вынуждая американскую сторону отправлять делегации в Исламабад и возвращаться оттуда ни с чем. По мнению канцлера, Тегеран таким образом демонстративно принижает целую нацию.
В Bloomberg назвали это заявление «непривычно искренним» и указали, что оно отражает переоценку отношений с Дональдом Трампом со стороны ряда европейских лидеров.
Несмотря на то, что Мерц в марте посетил Белый дом, и визит подчеркнул дружественный характер отношений двух лидеров, в последнее время канцлер стал более критично высказываться о кампании США против Ирана. Причиной тому агентство назвало высокие цены на энергоносители, которые болезненно сказываются на немецкой экономике.
Ранее энергетический кризис в европейских странах прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев. Как писал KP.RU, Дмитриев предрек Европе политический кризис, виновными в котором, по его словам, будут еврочиновники, допустившие массу ошибок в своей провальной политике.