Жителя Перми осудили за неуплату алиментов на сумму около миллиона рублей

Мужчину из Перми осудили за неуплату алиментов на сумму около миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края.
С мая 2023 года по декабрь 2025 года 37-летний пермяк уклонялся от выплат, назначенных судом. Он не помогал дочери материально и не искал официальную работу, хотя был трудоспособен. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов.
Свердловский районный суд Перми назначил ему семь месяцев принудительных работ — 10% от зарплаты уйдут в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.
Свердловский районный суд Перми назначил ему семь месяцев принудительных работ — 10% от зарплаты уйдут в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.