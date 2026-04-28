Жителя Перми осудили за неуплату алиментов на сумму около миллиона рублей

Мужчина не первый раз привлекался к ответственности за это преступление.

Мужчину из Перми осудили за неуплату алиментов на сумму около миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края.

С мая 2023 года по декабрь 2025 года 37-летний пермяк уклонялся от выплат, назначенных судом. Он не помогал дочери материально и не искал официальную работу, хотя был трудоспособен. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

Свердловский районный суд Перми назначил ему семь месяцев принудительных работ — 10% от зарплаты уйдут в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, в Пермском крае судебные приставы взыскали около 10 миллионов рублей за проезд «зайцем». В 2025 году в ведомстве находилось более 6 тысяч исполнительных производств о штрафах за безбилетный проезд.