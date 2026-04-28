Ледоход на Мане разрушил благоустроенную в прошлом году набережную (видео)

Под Красноярском ледоход серьезно повредил благоустроенную в прошлом году набережную Маны.

Под Красноярском ледоход серьезно повредил благоустроенную в прошлом году набережную Маны. Кадрами разрушений делится телеграм-канал KrasMash.

На записи видно, что выдавленные на берег льдины разломали доски настила набережной, пострадали причал. Также повреждены заборы и подтоплены участки местных жителей.

Благоустройство набережной провели в поселке Манский только в прошлом году, одновременно с приведением в порядок пространства у реки в Усть-Мане. Начальная стоимость контракта была 57 млн рублей. Согласно документам, планировали оборудовать пляжи с деревянными тротуарами, модульными туалетами, скамьями, шезлонгами и навесами от дождя, а также барными столами и стульями для пикников. Также специалисты должны были смонтировать освещение, оборудовать парковки, палаточные стоянки, раздевалки и места для посадки и высадки плавсредств.