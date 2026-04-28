«Умоляю, найдите!» Мать ищет пропавшего в Тае сына — его брат-близнец умер

80-летняя Антонина Новикова из Хакасии потеряла, казалось бы, все: ее сын Георгий уже четыре месяца не выходит на связь из Таиланда, а недавно его брат-близнец Кирилл скоропостижно скончался в Новосибирске. Теперь единственное, что заставляет пожилую женщину жить, — это отчаянная надежда найти хотя бы одного ребенка.
Двоюродная сестра братьев Анастасия рассказала krsk.aif.ru о Георгии, которого родные зовут Егором. Хотя мужчина был общительным, в подробности собственной жизни не вдавался.
Двойное горе матери.
Пост о поисках Георгия Новикова в своем канале опубликовала волонтер Светлана Шерстобоева. Она уже много лет живет в Таиланде и помогает русскоязычным туристам в сложных ситуациях. К Светлане обратилась мать Егора, Антонина Павловна. Женщина рассказала, что ее сын, проживший в Паттайе 12 лет, последний раз звонил 12 декабря прошлого года. Сказал «Мама, у меня все хорошо!» — и пропал.
Информации о Георгии было катастрофически мало. Единственные зацепки — десять лет назад он жил на Пратамнаке, у него была девушка-тайка и на теле много родинок.
Первоначальный пост не принес никаких результатов. Ни один человек, знавший Георгия, не откликнулся.
А спустя два дня после начала поисков в дом Антонины Павловны пришла новая беда. Ей позвонили и сообщили, что второго сына, Кирилла, нашли мертвым в его квартире в Новосибирске.
«Прошло два дня, и тут накануне Антонина Павловна мне звонит, вся в слезах, аж говорить не может: “Света! Умоляю вас, найдите мне хотя бы этого сына. Второй только что умер”. У нее еще в понедельник было двое сыновей. Теперь, считай, ни одного… Она так и говорит: “Если вы не найдете, не вернете мне хотя бы Егора, я умру…”», — поделилась Светлана Шерстобоева.
По предварительной информации, смерть Кирилла носит естественный характер. Что конкретно произошло — покажет судебно-медицинская экспертиза.
Что известно о Георгии, таинственно пропавшем в Таиланде.
Двоюродная сестра Анастасия подтвердила информацию о трагедии в семье. Она же помогла составить более подробный портрет пропавшего. Хотя Егор многое о себе предпочитал не рассказывать, поэтому близкие не знали, где он живет, кем работает, кто его друзья.
«Его нельзя назвать замкнутым, я бы даже сказала, что он общительный общительный. Но о себе много не рассказывал. На вопрос, где живет, постоянно отмахивался словами:»ты же все равно тут ничего не знаешь«. Говорил, что у него все хорошо, присылал фото собак. При последнем звонке обещал приехать весной и пропал», — рассказала Анастасия.
Егор окончил строительный университет в Новосибирске. В 2011 году женился и через год уехал с супругой в Таиланд. Там брак распался, жена вернулась в Россию, а он остался, начав встречаться с местной жительницей. Мужчина всегда любил животных, в последнее время у него было пять собак, поэтому, скорее всего, Егор снимал отдельный дом, а не квартиру в кондоминиуме.
В народе считается, что между близнецами существует незримая связь. Один всегда чувствует происходящее с другим. Анастасия говорит: Кирилл не хотел тревожить Антонину Павловну.
«Брат, чтобы мама не волновалась говорил: “Объявится еще, не переживай”. Кирилл и Егор тоже редко общались», — ответила двоюродная сестра пропавшего.
Поиски всем миром.
Сейчас главная задача волонтеров и семьи — найти хоть какие-то официальные зацепки. Для этого нужен номер загранпаспорта Георгия. Светлана Шерстобоева обратилась с призывом к риелторам Паттайи, которые могли сдавать ему жилье и у которых в базе мог сохраниться скан документа. С этими данными можно будет проверить его по иммиграционной базе, узнать, вылетал ли он из страны, и установить его последнее место жительства.
Похороны Кирилла Новикова состоялись 25 апреля. Убитая горем мать тем временем переехала к родственникам. Ее единственной опорой остается надежда.
«У неё осталась единственная надежда — найти оставшегося сына. Она живет только этой мыслью», — заключила племянница Анастасия.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Георгии (Егоре) Васильевиче Новикове, 28.02.1984 года рождения, просят связаться с Светланой Шерстобоевой через её сообщество «Паттайя от А до Я».
