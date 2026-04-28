График работы подразделений ГАИ и других служб изменится в начале мая

Уточняется, что изменения внесены в график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, а также подразделений по гражданству и миграции, по разрешительной работе территориальных ОВД.
Рабочий день в этих подразделениях перенесен с пятницы 1 мая на понедельник 4 мая. Поэтому первые три майских дня здесь будут выходными.
Также ведомственное издание сообщает, что 4, 5, 6 и 7 мая данные службы милиции будут работать по привычному графику.
В пятницу 8 мая установлен следующий режим работы: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. А в праздничный день 9 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ, а также по гражданству и миграции, разрешительной работе будут закрыты.